Durante los últimos 10 años, parajumpers parka para la venta, hemos tenido 3 marcas clave que luchan por el dominio del mercado en la categoría de parka de invierno de nivel más alto. La mayoría ya conocerá estas marcas: Canada Goose, Moncler y Parajumpers. Los conozco a todos desde hace 10 años, al menos posiblemente 20 o más para Goose y Moncler.

Creo que hace 7 años me aventuré a parka parajumpers para hombre barato una parka de calidad: Moncler tenía una tienda en la calle Sloane, y Canada Goose estaba almacenada en Harrods y Harvey Nicks, Parajumpers que solo pude encontrar en Internet, aunque había un un par de almacenistas en el norte de Inglaterra, pero con muy pocas opciones, y nunca el tamaño correcto disponible.

Empecé en la calle Sloane y probé varias costas en la tienda de Moncler. Lo que sea que intenté o bien pellizqué debajo de las axilas – las mangas parecían muy estrechas también con poco margen de maniobra y también tenía un extraño movimiento radial para los hombros – un problema similar que he encontrado con algunos diseños de chaquetas Belstaff – en cierto modo y de alguna manera es difícil levantar los brazos por encima de la cabeza; esas chaquetas parecen estar cortadas de tal forma que restrinjan el movimiento. En cualquier caso, hice mis cheques habituales de 5 Fs en Moncler (Tela, Ajuste, Final, Forma, Función) y por cualquier razón no me sentía del todo bien. No pude identificarlo del todo, pero una gran parte fue el movimiento restrictivo, y el tejido parecía propenso a arrugarse también si recuerdo correcto.

Así que, luego, bajé la ruta secreta de acceso directo a Harrods (Basil Street) y eché un vistazo a la sección de ropa masculina de Canada Goose. Había una selección razonable disponible, y el ajuste y el acabado parecían realmente buenos, estaban mucho más sueltos que Moncler. La tela también parecía más resistente, y en general la prenda parecía durar más y se sentía más cómoda que la Moncler, así que no hay nada malo con la calidad aquí o en cualquiera de los 5 Fs exactamente. Sin embargo, había algo aquí que sentía que faltaba: si quita la insignia de una capa de ganso de Canadá, en su mayoría son realmente estándar y bastante simples, no hay detalles inteligentes ni características técnicas especialmente inteligentes, todo es un poco sencillo vainilla. Canadá Goose parece ser el más popular en este momento, particularmente con las fraternidades de hip-hop y grime, pero realmente no veo suficiente diferenciación de diseño, ¿parece ser todo acerca de la insignia de alguna manera?

Lo que establece Parajumpers por encima de estas dos marcas es la calidad técnica de sus prendas y una increíble atención al detalle. Los abrigos principales se benefician de los cierres de cuello Snap-Hook de liberación rápida muy frescos tomados de arneses de escalada – hay 2 versiones – y ambos funcionan muy bien. Luego están todos esos bolsillos ocultos, respiraderos con cremallera y doble cinta en accesorios rápidos para facilitar la apertura y cierre de esos poppers. La construcción de las prendas tiende a ser superior, con bolsillos a medida en lugar de los bolsillos de parche más típicos. Los parajumpers definitivamente tienen un aspecto propio incluso sin las insignias. Aunque creo que Canada Goose y Moncler son un poco más genéricas.