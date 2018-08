De laatste 10 jaar hebben we 3 belangrijke merken gehad die vochten voor marktdominantie in de categorie hogere echelon billiga män parajumpers parka. De meesten kennen deze merken al – Canada Goose, Moncler en parajumpers parka till salu. Ik ken ze allemaal voor een goede 10 jaar op zijn minst mogelijk 20 of meer voor Goose en Moncler.

Ik denk dat ik nu ongeveer 7 jaar geleden waagde om een ​​goede parka te kopen – Moncler had nog steeds een winkel in Sloane Street, en Canada Goose was gevuld in Harrods en Harvey Nicks, Parajumpers die ik alleen op internet kon vinden, hoewel er een een paar winkels ergens in het noorden van Engeland, maar met weinig keuze, en nooit de juiste maat beschikbaar.

Ik begon in Sloane Street en probeerde een aantal kusten in de Moncler-winkel. Wat ik ook probeerde, beknelde onder de oksels – de mouwen leken erg smal gesneden met weinig bewegingsruimte en ook had een rare radiale beweging voor de schouders – een soortgelijk probleem dat ik ben tegengekomen bij sommige ontwerpen van Belstaff jassen – in zoverre dat het enigszins en enigszins is moeilijk om je armen boven je hoofd te heffen – die jassen lijken zo te zijn gesneden dat ze de beweging beperken. In elk geval deed ik mijn gebruikelijke 5 Fs-cheques op Moncler (Fabric, Fit, Finish, Form, Function) en om welke reden dan ook voelde ik het niet helemaal. Ik kon er niet helemaal mijn vinger op leggen, maar een groot deel ervan was de beperkende beweging – en de stof leek ook te kreuken als ik me goed herinner.

Dus schoot ik vervolgens de geheime kortere route naar Harrods (Basil Street) neer en nam een ​​kijkje in hun herenkleding voor Canada Goose. Er was een redelijke selectie beschikbaar en de pasvorm en afwerking leken erg goed – ze zijn veel losser gesneden dan Moncler. De stof leek ook slijtvaster en het kledingstuk zag er in het algemeen naar uit dat het langer meegaat en comfortabeler aanvoelt dan de Moncler, dus niets mis met de kwaliteit hier of met een van de 5 F’s precies. Toch was er hier iets dat ik voelde dat er ontbrak – als je de badge van een Canadese gansjas verwijdert, ze zijn meestal echt standaard en vrij eenvoudig – er is geen slimme detaillering of bijzonder slimme technische voorzieningen – het is allemaal een beetje simpel vanille. Canada Goose lijkt op dit moment het populairst te zijn – met name bij de hiphop en grime broederschappen, maar ik zie niet echt voldoende ontwerpdifferentiatie – het lijkt op de een of andere manier allemaal om het embleem te gaan?