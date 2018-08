UGGLIFE SURF Serie: TREVOR & MADDIE GORDON – Es ist kaufen Damen UGG Stiefel

Unsere klassischen UGG Bailey-Knopf der Frauen für Verkauf

sind an einem Strand in Südkalifornien geboren und werden immer von Surfern getragen, um sie nach einem morgendlichen Training warm zu halten. Um den Beginn eines Wagnisses und Sonnenbadens zu feiern, in Kalifornien zu leben, zu surfen, verkörpert er den freien Geist, wir machen das Profil der Kreation, die Sie schaffen wollen, schöne Dinge.

zwei halbnomadische Trevor und Madi Gordon, kurz zwischen Segelboot 36 Fuß und einem Wohnmobil im Hafen von Santa Barbara, sind sie kudat biegen um die Küste zum Berg. Trevor ist, wenn der Ort, wo das Abenteuer-Duo genommen wurde, Surfer und Fotografen besonders mit Filmen und Drehbuchautor, Maddie ist der Illustrator wurde von Kalifornien und seinem Heimatland inspiriert. Beide kreativ und leidenschaftlich über Wasser, machen sie ihren kleinen Lebensstil in einem kleinen Raum, um sich zu bewegen. Im Jahr 2017 veröffentlichte ich eine Sammlung von Fotos “Tiny Mess” über das Leben und Kochen in kleinen Familien.

Wir gingen mit Trevor und Maddy in die Berge, gingen ins Wasser und hörten uns ihren Lebensstil an, ihre kreativen Projekte in Kalifornien. Bitte sehen Sie sich das vollständige Video unten an.

Wie ist dein Anfang als Surfer? Als Künstler?

Trevor: Ich lernte im Alter von 6 und 7 Jahren zu surfen. Ich habe gerade die Straße verlassen, in der ich zurzeit leadbetter Point lebe. Ich erinnere mich an die endlose Zeit, die Wellen im Sand zu rütteln. Ich fing an, ernsthaft am Highschool-Surfen zu arbeiten, begann auf einem kleinen Hügel zu laufen, sprang von der Küste und kaufte. Ich habe den Wettbewerb nie genossen, ich liebte es, um den Wettbewerb herum zu reisen. Ich verliebte mich schnell in eine Reise zu einem entfernten und oft surfenden Ziel.

Sie leben ein halbnomadisches Leben zwischen Campingbahn und Yacht. Erzähl uns ein wenig über dein tägliches Leben. Wie tragen Sie zu Ihrem kreativen Leben und Ihrem Projekt bei?

Trevor: Ich habe absolut kein tägliches Ritual. Ich habe den Eindruck, dass es mehr saisonale Empfindungen gibt. Im Winter wird es benutzt, um das Snowboard zu surfen und den Truck zurück in die Berge zu bringen. Sommer und Herbst verbringen wir an der Küste zu segeln, zu angeln und das Meer zu genießen. Ich denke, dass dieser Lebensstil unsere Leidenschaft ist und wir werden zu Projekten wie Kino gehen, Fotografie, Kunst. Wir basieren auf all unseren Wegen.

more link