Parajumpers Parka Verkauf der Frauen

So erkennen Sie die Qualität einer billig parajumpers parka Jacke

Wie unterscheiden die Daunenjacken effektiv oder schlecht, in der Regel normale der Parajumpers Parka der Frauen Parka Jacken, wird Füller zum Beispiel Filler von Drachen Vogel Tibet Daunenjacken auf die Ware zu unterscheiden, damit “400 600FP 90% Ihrer weißen Enten”, Imply überwindet Dieser Daunenjacken hat 300 Gramm und 600 flauschige weiße Enten, die Top-Qualität der Kopfhaar Inhalt 90% der Graduierung ist gebündelt.

(2), Pinch kommen okuläre Gefühl über die Hand, allgemein die Schnittmenge von Kopf des Haares plus der Schnittpunkt von Stamm und Gefühl beweisen erhebliche in Top-Qualität Qualität Kopf der Haare auf jeden Fall, niedrig in Top-Qualität der Qualität überschüssiges Haar im Gegenteil. Aber sollte darauf achten, wenn nicht wahrnehmbar einige Mao Stamm, wahrscheinlich verwenden und fliegen den Parka, dass die Seide gepackt. Fliege zur Seide, die von der Feder abgelagert wird, obwohl die Unterseite verarbeitet wird, die Kreuzung des Stammes haben und kurz die Kreuzung von Seide und von Mao, von kältebeständiger Unterscheidung und von nichts flaumigem Diplom, haben, Klumpen.

(3), die eine, die die Daunen beobachten, ist zurück für die Elastizität: Die Parajumpers Jacken 1 hat flauschige Diplom von Ihrem bis zu einem bestimmten Maß zurück in Richtung der Elastizität, die alle richtigen Daunen Parka Coats von einem bestimmten ist nach Abflachung gestartet , sehen Sie, ob die Daunenjacken in kürzerer Zeit auf den Originalzustand reagieren können. Wie unterscheidet man das Oberflächengewebe effektiv oder schlecht?

(1), eine Entscheidung zu treffen, weithin bekannt, die Kreuzung von Arbeitsflächen Tuch und Parajumpers Jacke, Hersteller einschließlich Dryloft, PROO-TEC LM, Pertex, SOFT-B, und so weiter zu übernehmen., Sicherheits-Koeffizienten ist praktisch groß.

(2), wollen, erzählen, welche ein einzelnes Bodenmaterial das oben genannte ist, könnte Diskriminierung auf Grund von Notwendigkeit von Ihnen grundsätzlich eintippen. Waterproof Art zu beschichten ‘Bedecken Sie die Membrane) Der Oberflächenbereich ist ziemlich teilweise und stark; Schließen Sie das Material der Tischplatte mit dem Finger fest, wenn das offensichtliche Gefühl eine Stoffschicht in den anderen Materialien hat, die dem Baumwollflanell hinzugefügt und verteidigt wurde; Most light rich weich nur eine Person Schicht höherer Dichte verteidigen, streuen Wasser Bodenmaterial. Es gibt eine Vielzahl von Boden Textil in einer großen Menge auf dem Markt verwendet werden, weben das Bodentuch, um wunderbare Haaransatz mit dem gewöhnlichen schützenlosen Webstuhl zu verteidigen, der Bereich Textil ist ventilativ und extrem arm, versuchen Sie nicht zu entscheiden. -Parajumpers Online

(4), die Arbeitsfläche Tuch sollte unzerstörbar sein, implizieren Sprunggarn, Patch, usw., waschen und nicht verblassen. (Fünf), wie für heutige Textil-Technologie, ist es die Assoziationen des Paares von Widersprüchen, die Gewicht und Lüftung und Oberfläche Tuch Ihres Gebiets Textil verteidigen die große Haarpracht, diese starke sein schwaches Szenario normalerweise existiert. So müssen die Massen von Eselskumpels ein Prinzip auf einem Ausgleichspunkt dieser Auswahl definieren: Entweder 100% von der hochwertigen Kopfhaut der haarschützenden Parajumpers Jacket sind tolle PJS-Jacken.

Wie man unterscheidet, um schön oder schlecht zu nähen

(1), Naht gerade, Nadel Abstand von sogar in 10 Stich / Zoll viel mehr als und Nadel

(2), die umfangreiche Kleidung ist fest zugenäht, es darf kein Überangebot des Fadens sein

(drei), die Schlüsselposition ein einzelnes wird gebildet und gestärkt, ein bestimmtes hat nicht überschüssiges Ende des Fadens, um die Linie ordentlich zu bilden

(vier), das Spiegelbild ist etwa symmetrisch

(Fünf), es ist wirklich fest, um den Anhang, ordentlich und reibungslos zu installieren

Bloßer Vorschlag für Ihren Daunenparka Obwohl Designs in der

alle kommen nach der objektiven Umgebung und dem Layout, obwohl einige PJS Parkas verwenden, kann eine Goose Jakker viele Anforderungen erfüllen, einfach weil einige Funktionen wirklich bis weit verbreitet sind. Geben Sie ein Beispiel: Eine einzige Füllung wunderbare Haare, legen Sie Scheiben von Daunenjacken in 250 Gramm über doppelte Ebenen, Arbeitsfläche Coats adoptieren übermäßige Dichte verteidigen, streuen Wasseroberfläche Textil, es ist prägnant und voll darüber nachzudenken, wie der Stil in der innere Gallenblase zu modellieren und zu gestalten, die Eigenschaft ist leicht, klein, trägt weich und bequem, dann kann es die folgenden Notwendigkeiten erfüllen: (1), klettern Sie die Standard – Jokul oder Region Hausaufgabe Ihrer strengen Kälte und Arbeit als Gallenblase innerhalb der Kleidung von auferlegen, erfüllen die kältefeste Nachfrage

(2), komprimieren PJS Outlet & Sale Store machen, gegeben Rucksack von Ihnen von der langen Reise, setzen Sie es bei Bedarf.

(drei), Winter hohe Berge zu Fuß, in Campingplatz Pause, ist die Körpertemperatur wahrscheinlich schnell gesenkt, damit heiß bleiben.

(4), trägt die Stadt im Winter, zusätzlich zu der Mode, die alle genau das kältebeständig.